Henkel vz Aktie News: Henkel vz behauptet sich am Montagvormittag

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,24 EUR.

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,24 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,32 EUR an. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,14 EUR ab. Mit einem Wert von 83,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.285 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,42 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 66,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 19,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,97 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,59 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,35 EUR je Aktie.

