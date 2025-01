Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 82,58 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 82,58 EUR. Bei 82,58 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 82,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 82,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.224 Henkel vz-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,26 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,86 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,04 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 87,59 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

