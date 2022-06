Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Dienstagvormittag ins Minus

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 21.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR nach. Bei 60,04 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.118 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 90,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 33,82 Prozent niedriger. Am 29.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 6,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,38 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.05.2022 vor. Das EPS lag bei 0,88 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.271,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.968,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Henkel vz am 15.08.2022 präsentieren. Henkel vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

