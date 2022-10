Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Henkel vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 62,72 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 62,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.013 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 83,40 EUR markierte der Titel am 17.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,80 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,89 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,36 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent auf 5.271,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.968,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Am 14.11.2023 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 3,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

