Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Henkel vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,82 EUR nach oben.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 82,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 83,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.840 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,53 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,96 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,36 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,21 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

