Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 83,30 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 83,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,50 EUR. Zuletzt wechselten 34.561 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 86,92 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2024 (66,86 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 19,74 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,97 EUR je Henkel vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,59 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,35 EUR je Aktie belaufen.

