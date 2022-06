Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Donnerstagmittag ein

Die Aktie notierte um 23.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 59,08 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 58,88 EUR. Mit einem Wert von 59,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.202 Henkel vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2021 auf bis zu 90,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,05 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,38 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.271,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA