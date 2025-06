Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 66,36 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 66,36 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,50 EUR an. Bei 65,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242.073 Henkel vz-Aktien.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,36 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 65,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,12 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,79 EUR an.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie