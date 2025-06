Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 65,88 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 65,88 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 65,54 EUR. Bei 65,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.670 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 25,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 0,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,79 EUR aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,40 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie