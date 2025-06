Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 66,18 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 66,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 66,60 EUR. Bei 66,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 372.076 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 33,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,78 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 0,60 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,79 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie