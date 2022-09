Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag im Minus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 61,02 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 60,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,62 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374.896 Stück gehandelt.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 26,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 7,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,13 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 15.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 5.271,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.968,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 3,81 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie dennoch im Minus: Weitere Erhöhung der Umsatzprognose bei Henkel

Henkel-Aktie schwächer: Henkel kauft Thermexit-Geschäft von Nanoramic

Henkel-Aktie steigt: Henkel erwirbt US-Startup NBD Nanotechnologies

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG