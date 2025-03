Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 73,60 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 73,60 EUR. Bei 73,60 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.260 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 4,86 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,21 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Henkel vz einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Henkel vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,57 EUR im Jahr 2025 aus.

