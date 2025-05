Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 68,60 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 68,60 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 66,94 EUR. Mit einem Wert von 67,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 188.096 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. 29,01 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,76 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,29 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

