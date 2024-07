Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 82,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 82,56 EUR. Mit einem Wert von 82,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.284 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,36 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verloren

XETRA-Handel: DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus