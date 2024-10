Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kursabschlägen

Henkel vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 81,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 81,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.733 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Am 04.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 18,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,33 EUR aus.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

