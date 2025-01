Kursverlauf

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Aufwind

28.01.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 83,94 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 83,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 84,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.974 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,86 EUR fiel das Papier am 04.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,21 EUR für die Henkel vz-Aktie aus. Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Henkel vz am 11.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz. Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Henkel vz-Aktie DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

