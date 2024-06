Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Nachmittag

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 82,52 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 82,52 EUR. Bei 82,50 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 83,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 138.669 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 85,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 3,76 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 25,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,64 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 14.08.2024 gerechnet.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

