Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 79,64 EUR ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 79,64 EUR ab. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 79,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 139.266 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 85,74 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,66 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Mit Abgaben von 17,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 82,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 13.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 19.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,24 EUR im Jahr 2024 aus.

