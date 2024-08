Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 82,20 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 82,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 82,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.061 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 4,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 24,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,89 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

