Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,74 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,74 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 68,48 EUR. Mit einem Wert von 67,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.763 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,21 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

