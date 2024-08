Henkel vz Aktie News: Henkel vz tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Blick auf Henkel vz-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 82,64 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 82,64 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 82,64 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,42 EUR nach. Mit einem Wert von 82,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.097 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Mit einem Kursverlust von 20,28 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,89 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Henkel vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

