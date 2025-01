Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 84,50 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 84,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 84,42 EUR. Bei 85,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 80.441 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 2,78 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,11 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

