HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 28,34 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 28,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.759 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. 57,30 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 21,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,535 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 26.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 520,00 Mio. EUR gegenüber 388,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte HENSOLDT am 06.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,51 EUR fest.

