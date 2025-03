Rüstungsboom in Europa

Europas Rüstungsbranche erlebt einen Höhenflug, angetrieben durch steigende Verteidigungsbudgets und milliardenschwere Investitionspläne. Auch einen Tag vor Rheinmetalls Finanzbericht geht es weiter aufwärts.

• Rheinmetall legt am Mittwoch Finanzergebnisse für 2024 vor

• Rüstungsrally von Aussicht auf milliardenhohe Verteidigungsinvestitionen getrieben

• Rüstungs-Aktien steigen weiter



Rheinmetall vor Jahreszahlen

Am Mittwoch wird Rheinmetall seine Ergebnisse für das vergangene Jahr vorstellen.

Der deutsche Rüstungskonzern profitierte zuletzt vor allem von dem massiven Aufrüstungsdrang europäischer Regierungen, wie Bloomberg berichtet. Die Rheinmetall-Aktie ist seit Jahresbeginn um über 80 Prozent gestiegen, während auch andere Rüstungsunternehmen deutlich zulegten. Nun stehe die Branche jedoch vor der Herausforderung, die hohen Erwartungen an das Gewinnwachstum zu erfüllen.

Mit den anstehenden Jahreszahlen von Rheinmetall werde sich zeigen, ob der Höhenflug der Rüstungsaktien weitergeht oder ob sich eine Marktkorrektur abzeichnet.

Kann die Rüstungsrally anhalten?

Ein wesentlicher Treiber der Rally von Rüstungstiteln sei der von Friedrich Merz angekündigte Plan, Hunderte Milliarden Euro in die Verteidigung zu investieren. Auch innerhalb der EU wachse der Druck, diesem Kurs zu folgen. Der Optimismus der Investoren bleibt unterdessen jedoch ungebrochen, selbst als politische Unsicherheiten kurzzeitig für Zweifel sorgten. Analysten hätten jedoch Schwierigkeiten, mit den rasant steigenden Kursen Schritt zu halten, ergänzt Bloomberg. Während sich das durchschnittliche Kursziel für Rheinmetall seit Jahresbeginn um über 60 Prozent erhöht habe, sehen Experten für die kommenden zwölf Monate nur noch ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.

Zudem gebe es geteilte Meinungen über die Nachhaltigkeit des Booms. Einige Analysten halten eine zweistellige Wachstumsrate für möglich, während andere bereits vor einer Überbewertung warnen. So hat Warburg Research die Kaufempfehlung für Rheinmetall auf "Halten" herabgestuft und empfiehlt Anlegern, Gewinne mitzunehmen, da die Aktie die steigenden Verteidigungsausgaben bereits weitgehend eingepreist habe.

Analyst verdoppelt Kursziel

Die Analysten von Berenberg zählen derweil zu den Optimisten unter den Marktexperten. So hat die Privatbank ihr Kursziel für Rheinmetall deutlich angehoben - von 750 auf 1.410 Euro - und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Es sei an der Zeit, "nachzuladen", schrieb Analyst George McWhirter in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Rüstungsbranche mit zahlreichen Kurszielerhöhungen. Dabei verweist der Experte auf den geopolitischen Paradigmenwechsel und den Beginn eines "Dekaden-langen Wiederbewaffnungszyklus". Bis 2035 werden die europäischen Verteidigungsbudgets seiner Meinung nach im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Sein Branchenfavorit ist Rheinmetall", so McWhirter.

Bank of America hebt Hensoldt auf 75 Euro - Höchstes Ziel am Markt

Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat für HENSOLDT mit 75 Euro das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. Das alte Ziel lag bei 59,50 Euro. Der Spezialist für Rüstungselektronik habe mit seinem Portfolio an Radartechnologie und Sensoren gute Chancen, die geplanten Steigerungen des deutschen Rüstungsetats mit seinem Wachstum mittelfristig in den Schatten zu stellen, schrieb Analyst Carlos Iranzo Peris in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung.

Mit seiner erhöhten Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) für 2027 und 2028 sieht sich Iranzo Peris zwischen 5 und 10 Prozent über dem Konsens. Zudem sei eine im Vergleich zum Sektor höhere Bewertung angemessen. Dies sei nur fair angesichts hoher, immer dynamischerer Wachstumschancen bis 2030.

Die Einstufung von Iranzo Peris für Hensoldt bleibt auf "Buy". Gemäß dieser Einstufung geht die Bank of America davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird.

Rüstungsaktien legen weiter zu

Vor dem bevorstehenden Finanzbericht von Branchenriese Rheinmetall geht es für die Rüstungstitel unterdessen weiter aufwärts.

Im XETRA-Handel legt die Rheinmetall-Aktie am Dienstag um 5,05 Prozent auf 1.175,50 Euro zu. Für die Papiere von RENK und HENSOLDT geht es unterdessen um 0,62 Prozent auf 33,89 Euro bzw. 8,37 Prozent auf 66,65 Euro aufwärts.

Ob die Rally nach Vorlage der Finanzergebnisse von Rheinmetall weiter anhalten kann, bleibt abzuwarten.

