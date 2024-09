HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 28,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 28,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.670 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 36,07 Prozent niedriger. Bei 23,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,535 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,50 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 26.07.2024 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent auf 520,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 388,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. HENSOLDT dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

