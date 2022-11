Fraport-Aktie freundlich: Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen deutlich gestiegen

Insgesamt nutzten 4,9 Millionen Fluggäste den Flughafen, ein Plus von 45,3 Prozent, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Aufgrund der Herbstferien waren insbesondere Flüge in Urlaubsregionen sehr gefragt. Die Passagierzahl lag damit allerdings noch um 23,3 Prozent unter dem Oktober-Wert im Vorkrisenjahr 2019.

Das Frachtaufkommen war weiter rückläufig, es lag um 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Ursachen hierfür waren die gesamtwirtschaftliche Abkühlung sowie die bestehenden Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg, so Fraport laut Mitteilung. Die Zahl der Flugbewegungen stieg hingegen um 18,8 Prozent auf 35.638 Starts und Landungen.

An den internationalen Flughäfen des Konzerns zog das Fluggastaufkommen dank der anhaltenden Belebung der Nachfrage weiter an. So stiegen beispielsweise an den 14 griechischen Regionalflughäfen die Passagierzahlen um 16,7 Prozent auf 2,8 Millionen Fluggäste. Damit lag das Gesamtaufkommen der griechischen Flughäfen auch im Oktober wieder deutlich über dem Vorkrisen-Niveau von 2019 (plus 11,4 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 4,5 Prozent auf rund 4,0 Millionen Fluggäste zu.

Zeitweise kann die Fraport-Aktie im XETRA-Geschäft um 3,35 Prozent auf 44,42 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt