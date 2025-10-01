Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag höher

Notierung im Blick

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 0,147 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,147 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,143 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.592 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 614,286 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,395 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,58 Mio. NOK.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net