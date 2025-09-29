Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 0,152 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 0,152 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,153 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,144 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 71.000 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 592,612 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Abschläge von 38,325 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net