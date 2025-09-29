Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 0,149 EUR zu.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 11:53 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 0,149 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,153 EUR. Bei 0,144 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 151.689 Stück.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 605,645 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,164 Prozent.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net