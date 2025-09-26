Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 0,158 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 0,158 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,157 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,166 EUR. Bisher wurden heute 167.602 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 566,244 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,673 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,58 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net