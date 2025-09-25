Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hausse bei Hexagon Purus AS Registered am Freitagmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 0,180 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 0,180 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,185 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,161 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 437.686 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 483,333 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,056 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net