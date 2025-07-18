Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag stark gefragt

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 12,1 Prozent.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 16:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,1 Prozent auf 0,157 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,160 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,142 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 651.040 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 567,090 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,094 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,597 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net