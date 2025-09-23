Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Kurseinbußen

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,141 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:19 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 0,141 EUR. In der Spitze büßte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,141 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,144 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.355 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von 629,844 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 30,693 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net