Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagmittag freundlich

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 0,147 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 0,147 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,151 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,142 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.964 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,050 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 86,038 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,094 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,221 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net