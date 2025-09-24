Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Vormittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,3 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 09:18 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 0,150 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,150 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,140 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.600 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 588,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 34,667 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net