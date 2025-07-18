Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Freitagnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,171 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 0,171 EUR. Bei 0,158 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,158 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.375 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,032 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 503,509 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,098 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 42,690 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 192,58 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net