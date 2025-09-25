Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 0,172 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 09:20 Uhr 0,5 Prozent. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,172 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,161 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 46.180 Aktien.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 511,888 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 83,529 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,78 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net