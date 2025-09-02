Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 0,142 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,142 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,142 EUR. Bei 0,145 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 624,719 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,831 Prozent.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

