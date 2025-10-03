Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 0,146 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 09:08 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,146 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,146 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,150 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 16.578 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,982 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 572,603 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 35,959 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net