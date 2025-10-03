Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,7 Prozent auf 0,144 EUR ab.

Um 15:45 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 0,144 EUR ab. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,142 EUR nach. Bei 0,150 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 87.460 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,982 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 580,999 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 35,160 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net