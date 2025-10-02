Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,145 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,145 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,145 EUR zu. Mit einem Wert von 0,145 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 72.436 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 624,138 Prozent. Bei einem Wert von 0,094 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 35,517 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net