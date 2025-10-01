Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hexagon Purus AS Registered

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 0,146 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,146 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,140 EUR ab. Bei 0,143 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 113.389 Aktien.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 620,165 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,094 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,871 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net