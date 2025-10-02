Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,143 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 0,143 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,142 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,142 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 45 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,010 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. 607,283 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,373 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net