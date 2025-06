Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 0,152 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,0 Prozent auf 0,152 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,152 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,146 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 39.655 Stück.

Am 03.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,050 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 590,789 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 38,487 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,58 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 17.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net