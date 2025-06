Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gibt am Donnerstagmittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 0,149 EUR nach.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 0,149 EUR. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,152 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 80.680 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,829 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,164 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,35 Prozent auf 229,63 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.07.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,451 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net