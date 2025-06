Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 0,149 EUR ab.

Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:55 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 0,149 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sank bis auf 0,148 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,152 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 333.269 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 603,753 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,332 Prozent würde die Hexagon Purus AS Registered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Am 06.05.2025 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 43,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,63 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405,36 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,451 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net