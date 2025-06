Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit roten Vorzeichen

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 0,145 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,145 EUR ab. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,142 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,149 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.835 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 1,050 EUR. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 86,152 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,695 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,89 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,58 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,63 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,36 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,451 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net