Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 0,148 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:58 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 0,148 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,143 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,143 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 598,241 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 33,694 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 405,36 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,63 Mio. NOK.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 vorlegen. Am 11.08.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,451 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net