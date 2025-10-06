Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 0,170 EUR.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,9 Prozent auf 0,170 EUR. Bei 0,178 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 0,165 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 465.858 Stück.

Am 05.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,976 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 475,472 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Abschläge von 44,870 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,625 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net