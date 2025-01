Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Dienstagnachmittag tiefrot

So entwickelt sich Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 0,449 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 16:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 0,449 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,441 EUR aus. Bei 0,467 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.730 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 56,541 Prozent niedriger. Am 26.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,385 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 16,645 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,70 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,02 Prozent auf 514,89 Mio. NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,396 NOK je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net